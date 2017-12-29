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В трейлере 4-го сезона “Черного зеркала” собрали самые жуткие новости года
В трейлере четвертого сезона сериала “Черное зеркало” создатели собрали наиболее жуткие новости 2017 года. Тревожные события перемешались с не менее мрачными эпизодами вышеупомянутой ленты.

В трейлере 4-го сезона “Черного зеркала” собрали самые жуткие новости года


В эту пятницу, 29 декабря, на официальном YouTube-канале Netflix был обнародован достаточно необычный трейлер к четвертому сезону популярного сериала “Черное зеркало”. Своеобразное “новогоднее поздравление” состоит из нарезки, включающей различные тревожные новости и необычные события 2017 года, а также вырезки из разных эпизодов вышеупомянутого проекта.



“Засветиться” в ролике успел даже Владимир Путин, который обращается к Америке и ее жителям, заявляя: “Дорогие друзья, будущее ярче, чем когда-либо”. Кроме того, в кадре присутствуют сюжеты про Дональда Трампа, роботов, марш националистов США и множество других событий.

Новый сезон “Черного зеркала” уже доступен для просмотра, и всего он насчитывает шесть автономных эпизодов. Каждый из них собой представляет завершенную историю, в которой представлены разные группы актеров.
Автор: Марина Вебер
Сегодня, 15:06
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