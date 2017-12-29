Кинематографисты попросили Медведева сменить руководство Госфильмофонда
Представители союза кинематографистов призвали Дмитрия Медведева рассмотреть возможность смены руководство Госфильмофонда. Соответствующее письмо было направлено на рассмотрение главы правительства.
«На состоявшемся 19 декабря 2017 года под вашим председательством заседании Правительственного совета уже поднимался вопрос о смене руководства, однако однозначное решение на этот счет принято не было. Просим вас принять во внимание все приложенные документы, в которых описываются нарушения», - говорится в письме для Дмитрия Медведева.
Пока комментарии от самого премьер-министра России или его коллег отсутствуют. Кинематографисты отметили, что собираются отправить письмо еще раз, если на него не будет получен ответ.
«На состоявшемся 19 декабря 2017 года под вашим председательством заседании Правительственного совета уже поднимался вопрос о смене руководства, однако однозначное решение на этот счет принято не было. Просим вас принять во внимание все приложенные документы, в которых описываются нарушения», - говорится в письме для Дмитрия Медведева.
Пока комментарии от самого премьер-министра России или его коллег отсутствуют. Кинематографисты отметили, что собираются отправить письмо еще раз, если на него не будет получен ответ.
Автор: Махов Артем