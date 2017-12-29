Худшей работой в технологической отрасли стала должность модератора контента
Должность модератора контента признана самой плохой работой в технологической отрасли. Сведения предоставлены изданием The Wall Street Journal.
С развитием технологий потребность в людях, отслеживающих в контенте запрещенную информацию, сильно возросла. То же касается и нагрузки на работников, вынужденных обрабатывать больше миллиона жалоб от пользователей Facebook и просматривать в сутки сотни роликов YouTube с общей длительностью в 65 лет.
Сотрудница кадрового агентства, работающего на Facebook, рассказала, что каждый день просматривала не меньше 8000 постов, носящих сведения о насилиях, жестокости, сексе. Работа ее потрясла и измотала, поэтому она написала заявление об уходе.
Марк Цукерберг расширит штат к концу года, доведя число модераторов до 7500 человек. В конце следующего года показатель вырастет до 20 тыс. человек. YouTube тоже испытывает нехватку в работниках и увеличивает их число до 10 тыс. человек.
Компании готовы оказывать сотрудникам бесплатную психологическую поддержку и платить 13-28 долларов в час.
С развитием технологий потребность в людях, отслеживающих в контенте запрещенную информацию, сильно возросла. То же касается и нагрузки на работников, вынужденных обрабатывать больше миллиона жалоб от пользователей Facebook и просматривать в сутки сотни роликов YouTube с общей длительностью в 65 лет.
Сотрудница кадрового агентства, работающего на Facebook, рассказала, что каждый день просматривала не меньше 8000 постов, носящих сведения о насилиях, жестокости, сексе. Работа ее потрясла и измотала, поэтому она написала заявление об уходе.
Марк Цукерберг расширит штат к концу года, доведя число модераторов до 7500 человек. В конце следующего года показатель вырастет до 20 тыс. человек. YouTube тоже испытывает нехватку в работниках и увеличивает их число до 10 тыс. человек.
Компании готовы оказывать сотрудникам бесплатную психологическую поддержку и платить 13-28 долларов в час.
Автор: Джанабилова Татьяна П