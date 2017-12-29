В Сбербанке сообщили о запуске первой рабочей линии квантовой связи
Представители Сбербанка уведомили общественность о запуске первой рабочей линии квантовой связи. Происходило это, как уточняется в официальном сообщении, при поддержке Российского квантового центра.
Отмечается, что РКЦ и Сбербанк осуществили успешный запуск линии связи с квантовой защитой, и налажена связь между офисами Сбербанка, размещенными в пределах улицы Вавилова и Большой Андроньевской. В кредитной организации пояснили, что квантово-распределенные ключи способны ощутимым образом усиливать актуальную инфраструктуру информационной безопасности, и это первый такого рода эксперимент непосредственно в пределах России.
По имеющимся сведениям, с целью обеспечения канала связи между офисами Сбербанка была задействована гибридная система квантовой защиты данных. Между тем в наши дни система квантовой связи достаточно активно разрабатывается в пределах Европы, Китая и США.
Ранее "Актуальные новости" сообщали, что Сбербанк занимается участием в переговорах о возможности приобретения мессенджера Dialog.
Отмечается, что РКЦ и Сбербанк осуществили успешный запуск линии связи с квантовой защитой, и налажена связь между офисами Сбербанка, размещенными в пределах улицы Вавилова и Большой Андроньевской. В кредитной организации пояснили, что квантово-распределенные ключи способны ощутимым образом усиливать актуальную инфраструктуру информационной безопасности, и это первый такого рода эксперимент непосредственно в пределах России.
По имеющимся сведениям, с целью обеспечения канала связи между офисами Сбербанка была задействована гибридная система квантовой защиты данных. Между тем в наши дни система квантовой связи достаточно активно разрабатывается в пределах Европы, Китая и США.
Ранее "Актуальные новости" сообщали, что Сбербанк занимается участием в переговорах о возможности приобретения мессенджера Dialog.
Автор: Марина Вебер