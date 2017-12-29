Очевидцы: В Санкт-Петербурге на синей ветке метро произошло задымление
29 декабря, около 14:30 в Санкт-Петербурге на синей ветке метро произошло задымление. Тоннель, пролегающий между станциями «Невский проспект» и «Горьковская», закрыт. Сведениями об инциденте очевидцы делятся в соцсетях.
«Мы проверили сигнал и обнаружили на 90-метровой глубине мусор, который начал гореть, охватив 0,5 кв. м. Обозначенные станции закрыты для проветривания, распространение огня предотвращено. Жертв и пострадавших, нет», - рассказал представитель ГУ МЧС по Ленинградской области.
Ранее сообщалось о сбое на синей ветке.
«Мы проверили сигнал и обнаружили на 90-метровой глубине мусор, который начал гореть, охватив 0,5 кв. м. Обозначенные станции закрыты для проветривания, распространение огня предотвращено. Жертв и пострадавших, нет», - рассказал представитель ГУ МЧС по Ленинградской области.
Ранее сообщалось о сбое на синей ветке.
Автор: Джанабилова Татьяна П