Ургант сразился в битве плохих шуток с Дорном
Известный телевизионный ведущий Иван Ургант совместно с певцом Иваном Дорном приняли участие в записи эфира программы «Лига плохих шуток». Ролик с эфира уже опубликован в YouTube.
Согласно правилам проекта, участники должны рассказать своему сопернику плохую шутку, при этом оппонент не должен засмеяться. Гость программы, рассказавший наибольшее количество несмешных шуток, при которых его оппонент засмеялся, становится победителем. В записанном ведущим и музыкантом эфире победил Иван Ургант.
Участники проекта также обсудили то, что до его создания шоу аналогичного формата создал видеоблогер Данила Поперечный, который в этот раз также присутствовал во время записи эфира.
Согласно правилам проекта, участники должны рассказать своему сопернику плохую шутку, при этом оппонент не должен засмеяться. Гость программы, рассказавший наибольшее количество несмешных шуток, при которых его оппонент засмеялся, становится победителем. В записанном ведущим и музыкантом эфире победил Иван Ургант.
Участники проекта также обсудили то, что до его создания шоу аналогичного формата создал видеоблогер Данила Поперечный, который в этот раз также присутствовал во время записи эфира.
Автор: Артем Васильев