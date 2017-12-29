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СМИ: Военные вертолёты США эвакуировали главарей террористической организации из Дейр-эз-Зора
Зарубежные СМИ сообщили, что главари запрещённой в России постановлением Верховного суда террористической организации ИГИЛ эвакуированы военными вертолётами США в провинцию Хасеке Сирии из провинции Дейр-эз-Зор. Как сообщает информ-агентство SANA, это случилось в ночь с 27 на 28 декабря.

СМИ: Военные вертолёты США эвакуировали главарей террористической организации из Дейр-эз-Зора

Источник утверждает, что эвакуация воздушно-военными силами США лидеров указанной террористической организации в Сирии происходит не впервые. Так, в прошлом месяце, согласно словам некоторых жителей города Меядин, за 15 дней до старта сирийской армии по освобождению населённого пункта американские винтокрылые летательные аппараты вынесли оттуда зарубежных командиров террористической группировки ИГИЛ, деятельность которой официально запрещена на территории России в связи с постановлением Верховного суда РФ.
Автор: Воробьева Алина
Сегодня, 15:32
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