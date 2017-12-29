Екатеринбургская кофейня получила иск от Burger King
Холдинг Burger King подал иск против кофейни «Люблю кофе» из Екатеринбурга. По информации от представителей заведения, причиной разбирательства стала реклама одной из позиций, в которой упоминается сеть популярных ресторанов.
В октябре Burger King разместил на фасаде рекламу, в которой стакан кофе предлагается за 39 рулей. Рядом с заведением располагается кофейня, которая прикрепила рядом с плакатом собственный с надписью «Зато у нас вкуснее». По мнению локального руководства, подобные заявления наносят финансовый ущерб бренду.
ООО «Бургер Рус» подало жалобу в Генеральное управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области. В итоге было принято решение начать уголовное делопроизводство по факту грубого нарушения закона о рекламе.
В октябре Burger King разместил на фасаде рекламу, в которой стакан кофе предлагается за 39 рулей. Рядом с заведением располагается кофейня, которая прикрепила рядом с плакатом собственный с надписью «Зато у нас вкуснее». По мнению локального руководства, подобные заявления наносят финансовый ущерб бренду.
ООО «Бургер Рус» подало жалобу в Генеральное управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области. В итоге было принято решение начать уголовное делопроизводство по факту грубого нарушения закона о рекламе.
Автор: Махов Артем