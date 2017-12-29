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Варнава поразила поклонников новым цветом волос
Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава поразила своих поклонников новым цветом волос. Изменения во внешности телеведущая продемонстрировала посредством своей страницы в Instagram.

Варнава поразила поклонников новым цветом волос

На своей странице в соцсети Варнава поделилась новым фото, где она предстала перед поклонниками с обновленным цветом волос. Накануне знаменитость посетила стилиста, который потрудился над образом теледивы. Локоны звезды Comedy Woman стали более однотонными и приобрели более светлый оттенок. Кроме того, как отметили многие фолловеры Варнавы, теперь ее волосы выглядят здоровее.

Варнава поразила поклонников новым цветом волос

Сама телеведущая призналась, что результатом работы специалиста вполне довольна, и теперь она готова праздновать Новый год и отправляться на гастроли. Преобладающая часть подписчиков страницы Варнавы тоже положительно оценили перемены, подчеркивая, что новый цвет теледиве очень к лицу. Кадр на странице знаменитости за короткий срок успел собрать более 12 тысяч отметок “Мне нравится” и множество отзывов.

Ранее Варнава дала отпор хейтерам.
Автор: Марина Вебер
Сегодня, 15:45
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