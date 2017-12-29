Варнава поразила поклонников новым цветом волос
Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава поразила своих поклонников новым цветом волос. Изменения во внешности телеведущая продемонстрировала посредством своей страницы в Instagram.
На своей странице в соцсети Варнава поделилась новым фото, где она предстала перед поклонниками с обновленным цветом волос. Накануне знаменитость посетила стилиста, который потрудился над образом теледивы. Локоны звезды Comedy Woman стали более однотонными и приобрели более светлый оттенок. Кроме того, как отметили многие фолловеры Варнавы, теперь ее волосы выглядят здоровее.
Сама телеведущая призналась, что результатом работы специалиста вполне довольна, и теперь она готова праздновать Новый год и отправляться на гастроли. Преобладающая часть подписчиков страницы Варнавы тоже положительно оценили перемены, подчеркивая, что новый цвет теледиве очень к лицу. Кадр на странице знаменитости за короткий срок успел собрать более 12 тысяч отметок “Мне нравится” и множество отзывов.
Ранее Варнава дала отпор хейтерам.
На своей странице в соцсети Варнава поделилась новым фото, где она предстала перед поклонниками с обновленным цветом волос. Накануне знаменитость посетила стилиста, который потрудился над образом теледивы. Локоны звезды Comedy Woman стали более однотонными и приобрели более светлый оттенок. Кроме того, как отметили многие фолловеры Варнавы, теперь ее волосы выглядят здоровее.
Сама телеведущая призналась, что результатом работы специалиста вполне довольна, и теперь она готова праздновать Новый год и отправляться на гастроли. Преобладающая часть подписчиков страницы Варнавы тоже положительно оценили перемены, подчеркивая, что новый цвет теледиве очень к лицу. Кадр на странице знаменитости за короткий срок успел собрать более 12 тысяч отметок “Мне нравится” и множество отзывов.
Ранее Варнава дала отпор хейтерам.
Автор: Марина Вебер