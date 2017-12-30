Русская студентка шокировала лондонцев покрытым стразами Swarovski Lamborghini
Русская 23-летняя студентка Дарья Родионова шокировала лондонцев покрытым стразами Swarovski Lamborghini Huracan LP610-4. Фотографию тюнингованного автомобиля можно найти в Instagram представительницы «золотой молодежи».
Родионова рассказала подписчикам, что Lamborghini покрыт 1,3 млн кристаллами. Над изнурительным процессом работали специалисты из Великобритании. Красные камни автоледи подбирала к тону «Уракан», являющемуся заводским цветом ее машины.
В прошлом году Родионова проделала аналогичную процедуру с Mercedes-Benz CLS 350, который ей подарили родители. Автомобиль, припаркованные возле ТЦ Harrods, собрал толпу наблюдателей.
Стоит отметить, что даже Анастасия Волочкова смогла украсить стразами только значок своего «Майбаха».
Родионова рассказала подписчикам, что Lamborghini покрыт 1,3 млн кристаллами. Над изнурительным процессом работали специалисты из Великобритании. Красные камни автоледи подбирала к тону «Уракан», являющемуся заводским цветом ее машины.
В прошлом году Родионова проделала аналогичную процедуру с Mercedes-Benz CLS 350, который ей подарили родители. Автомобиль, припаркованные возле ТЦ Harrods, собрал толпу наблюдателей.
Стоит отметить, что даже Анастасия Волочкова смогла украсить стразами только значок своего «Майбаха».
Автор: Джанабилова Татьяна П