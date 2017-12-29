В Петербурге на 70 лет осуждены налетчики на Соборную мечеть
На территории Санкт-Петербурга осуждена группа граждан, обвиняемых в разбойном нападении на Соборную мечеть. Согласно решению суда, в сумме шестеро злоумышленников приговорены к 70 годам заключения.
Расследование дела банды из шестерых человек продолжалось длительное время, и накануне Санкт-Петербургский городской суд вынес окончательное решение. Активность ОПГ вела в период с 2003 по 2012 гг, и за это время отмечено порядка 15 нарушающих закон эпизодов с участием подозреваемых. Наиболее резонансным оказался инцидент 2010 года, когда члены преступной группировки осуществили налет на Соборную мечеть в Петербурге.
Осудили граждан сразу по нескольким статьям, среди которых разбой, кражи, незаконные проникновения и т. д. Следователи выяснили, что за время активности банда успела похитить имущество суммарной стоимостью около 10 млн рублей. Максимальное наказание в виде 16 лет тюрьмы назначили главарю ОПГ, и в сумме на шестерых подсудимых назначено 70 лет заключения в колонии строгого режима.
Расследование дела банды из шестерых человек продолжалось длительное время, и накануне Санкт-Петербургский городской суд вынес окончательное решение. Активность ОПГ вела в период с 2003 по 2012 гг, и за это время отмечено порядка 15 нарушающих закон эпизодов с участием подозреваемых. Наиболее резонансным оказался инцидент 2010 года, когда члены преступной группировки осуществили налет на Соборную мечеть в Петербурге.
Осудили граждан сразу по нескольким статьям, среди которых разбой, кражи, незаконные проникновения и т. д. Следователи выяснили, что за время активности банда успела похитить имущество суммарной стоимостью около 10 млн рублей. Максимальное наказание в виде 16 лет тюрьмы назначили главарю ОПГ, и в сумме на шестерых подсудимых назначено 70 лет заключения в колонии строгого режима.
Автор: Марина Вебер