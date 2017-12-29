В Москве водителю рухнувшего в подземный переход автобуса стало плохо с сердцем
В Москве водителю, управлявшему пассажирским автобусом, въехавшим на территорию подземного перехода, стало неожиданно плохо с сердцем. ДТП произошло еще 25 декабря в районе станции столичного метрополитена «Славянский бульвар».
Как сообщают СМИ, автобус ехал хаотично, сбивая людей на тротуаре. Транспортное средство остановилось, только въехав в подземку. По разным данным, пострадали около 15 человек, еще четверо – погибли.
Водитель в средне тяжелом состоянии проходит терапию в Боткинской больнице. До его выздоровления следственные действия приостановлены.
Ранее в столице автобус наехал на автобусную остановку.
Как сообщают СМИ, автобус ехал хаотично, сбивая людей на тротуаре. Транспортное средство остановилось, только въехав в подземку. По разным данным, пострадали около 15 человек, еще четверо – погибли.
Водитель в средне тяжелом состоянии проходит терапию в Боткинской больнице. До его выздоровления следственные действия приостановлены.
Ранее в столице автобус наехал на автобусную остановку.
Автор: Джанабилова Татьяна П