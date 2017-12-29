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ЕР: Дети попросили Деда Мороза сделать Путина президентом
«Единая Россия» выпустила ролик, на котором рассказала, о чем дети попросили Деда Мороза в текущем году. На видео маленькая девочка говорит, что больше всего хотела бы, чтобы Владимир Путин снова стал президентом.

ЕР: Дети попросили Деда Мороза сделать Путина президентом


На ролике девочка сначала рассказала Деду Морозу, что все ее прошлогодние желания сбылись. Она просила построить спортивные площадки и отремонтировать дома культуры. Дед Мороз же заявил, что если Путин снова станет президентом, ему не надо будет больше исполнять желания детей, так как гарант сделает это за него.

«Ты же все можешь, дедушка? А сможешь сделать так, чтобы этот дядя стал президентом. У нас в городе стало все очень хорошо. Папа сказал, что без него это было бы невозможно», - говорит девочка в ролике «Единой России». Публикация собрала более 50 тысяч просмотров на YouTube.

Автор: Махов Артем
Вчера, 16:21
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