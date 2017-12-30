Фильм "Эмма" получил титул самого страшного из ужасов длиной в 15 секунд
Фильм «Эмма» длиной 15 секунд стал победителем некоммерческого конкурса кратких хорроров. Создатель сделал героинями ленты маленьких девочек. О режиссере короткометражного фильма Дэниэле Лиммере пока мало известно.
Картина получилась почти без спецэффектов, однако жюри оценило ее атмосферу. Вдобавок использование зеркала оказалось хорошим ходом, поскольку его появление в ужасах, как правило, пугает достаточно многих людей.
В целом, 2017 год оказался достаточно продуктивным на ужасы. В частности, ремейк киноленты «Оно» по книге Стивена Кинга привлек огромное число людей. В рамках конкурса короткометражного хоррора было разрешено представлять фильмы не длиннее 15 секунд.
Картина получилась почти без спецэффектов, однако жюри оценило ее атмосферу. Вдобавок использование зеркала оказалось хорошим ходом, поскольку его появление в ужасах, как правило, пугает достаточно многих людей.
В целом, 2017 год оказался достаточно продуктивным на ужасы. В частности, ремейк киноленты «Оно» по книге Стивена Кинга привлек огромное число людей. В рамках конкурса короткометражного хоррора было разрешено представлять фильмы не длиннее 15 секунд.
Автор: Валерий Антонов