Росприроднадзор: Синий снег в Петербурге появился из-за нетоксичной краски
Специалисты Росприроднадзора взяли на тестирование синий снег, появившийся на Аптекарском проспекте Петербурга в минувший вторник. Согласно результатам экспертизы, осадки приобрели неестественный для них цвет из-за распространившейся нетоксичной краски.
Специалисты предположили, что синие снежные осадки в Петербурге могли окраситься из-за работ по демонтажу, проводимых в расположенном рядом с Аптекарским проспектом здании. На его полуразрушенных стенах замечены следы краски похожего оттенка.
Между тем в Волгограде ещё не разобрались с причинами появления в реке огромных грязевых пятен.
В ведомстве пояснили: «Эксперты Росприроднадзора протестировали пробы на металлы и заключили, что вещество, вызвавшее посинение снега, по своему компонентному составу близко к ультрамариновому пигменту, используемому в изготовлении красок».
Специалисты предположили, что синие снежные осадки в Петербурге могли окраситься из-за работ по демонтажу, проводимых в расположенном рядом с Аптекарским проспектом здании. На его полуразрушенных стенах замечены следы краски похожего оттенка.
Между тем в Волгограде ещё не разобрались с причинами появления в реке огромных грязевых пятен.
Автор: Воробьева Алина