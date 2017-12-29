Максим Фадеев открыл второй ресторан в Москве
Максим Фадеев рассказал об открытии нового ресторана на территории Москвы, который для него уже является вторым. Сам продюсер рад, что его бизнес медленно, но уверенно расширяется.
На своей странице в Instagram Максим Фадеев сообщил поклонникам, что накануне прошло официальное открытие его нового ресторана. Заведение “У DЯDИ МАКСА” разместилось в здании ТРЦ “Европейский” на четвертом этаже. Продюсер выразил надежду, что вскоре такое уютное место появится в каждом уголке Москвы. По его мнению, в столице не хватает таких заведений, куда можно прийти всей семьей и весело провести время. “И именно в таком ресторане найдутся развлечения для каждого - от мала до велика”, — написал Фадеев.
Кроме того, уверяет артист, в его ресторане не только комфортно, но и очень вкусно. В заключение своей речи он поинтересовался у поклонников, успели ли они попробовать что-либо из предложенного им меню, и какое блюдо им понравилось больше всего.
Ранее Фадеев поделился с публикой кадрами со съемок клипа на композицию “Орлы или вороны”.
На своей странице в Instagram Максим Фадеев сообщил поклонникам, что накануне прошло официальное открытие его нового ресторана. Заведение “У DЯDИ МАКСА” разместилось в здании ТРЦ “Европейский” на четвертом этаже. Продюсер выразил надежду, что вскоре такое уютное место появится в каждом уголке Москвы. По его мнению, в столице не хватает таких заведений, куда можно прийти всей семьей и весело провести время. “И именно в таком ресторане найдутся развлечения для каждого - от мала до велика”, — написал Фадеев.
Кроме того, уверяет артист, в его ресторане не только комфортно, но и очень вкусно. В заключение своей речи он поинтересовался у поклонников, успели ли они попробовать что-либо из предложенного им меню, и какое блюдо им понравилось больше всего.
Ранее Фадеев поделился с публикой кадрами со съемок клипа на композицию “Орлы или вороны”.
Автор: Марина Вебер