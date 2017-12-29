Актуальные новости
Московское время
:
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017
exclusive / Шоу-бизнес

Максим Фадеев открыл второй ресторан в Москве
Максим Фадеев рассказал об открытии нового ресторана на территории Москвы, который для него уже является вторым. Сам продюсер рад, что его бизнес медленно, но уверенно расширяется.

Максим Фадеев открыл второй ресторан в Москве

На своей странице в Instagram Максим Фадеев сообщил поклонникам, что накануне прошло официальное открытие его нового ресторана. Заведение “У DЯDИ МАКСА” разместилось в здании ТРЦ “Европейский” на четвертом этаже. Продюсер выразил надежду, что вскоре такое уютное место появится в каждом уголке Москвы. По его мнению, в столице не хватает таких заведений, куда можно прийти всей семьей и весело провести время. “И именно в таком ресторане найдутся развлечения для каждого - от мала до велика”, — написал Фадеев.

Кроме того, уверяет артист, в его ресторане не только комфортно, но и очень вкусно. В заключение своей речи он поинтересовался у поклонников, успели ли они попробовать что-либо из предложенного им меню, и какое блюдо им понравилось больше всего.

Ранее Фадеев поделился с публикой кадрами со съемок клипа на композицию “Орлы или вороны”.
Автор: Марина Вебер
Вчера, 17:25
Читайте также
Загрузка...
После развода с женой житель Минска похудел на 45
В Казани из-за непогоды у главной ёлки не
В США булочная выплатит лесбиянкам $135 тысяч за
В 2018 году футболист Понтус Вернблум пожелал
В Берлине для женщин создали «зону безопасности»
Конституционный суд Германии отправил 96-летнего
В Австралии органы погибшего под штангой
Путин освободил предпринимателей и физлиц от
Террористы "Исламского государства" продают
Эксперты: Новый год нужно начинать с составления
В Минске водитель отказался пропустить очередь
«Капиталист и помещик»: российские коммунисты
Добавление комментария
Последние новости
30.12, 05:00 После развода с женой житель Минска похудел на 45 кг
30.12, 04:30 В Казани из-за непогоды у главной ёлки не открылись
30.12, 04:00 Александр Ревва устроил праздничную фотосессию с семьей
30.12, 03:30 Анна Седокова конфликтует со старшей дочерью из-за
30.12, 03:00 Русская студентка шокировала лондонцев покрытым стразами
30.12, 02:30 Милана Кержакова после смерти отца едва не бросила мужа
30.12, 02:00 Во Франции из-за скандала сняли с эфира фильм о теракте
30.12, 01:30 Евгения Феофилактова в сексуальном наряде устроила
30.12, 01:00 Юлия Барановская с сыном побывали на премьере фильма
30.12, 00:30 Певец Данко: Не каждый мужчина сможет ужиться с Ольгой
30.12, 00:00 В США булочная выплатит лесбиянкам $135 тысяч за отказ
29.12, 23:40 Ургант сразился в битве плохих шуток с Дорном
29.12, 23:20 HTC и Motorola заявили, что не снижают
29.12, 23:00 Во время свидания перебравшая с алкоголем американка
29.12, 22:40 В галактическом гало ученые нашли звезду-рекордсменку
29.12, 22:20 Ученые: Доброта и активность помогут обеспечить
29.12, 22:00 В 2018 году футболист Понтус Вернблум пожелал стать
29.12, 21:40 Ученые NASA научились идентифицировать микробов на борту
29.12, 21:20 Кинематографисты попросили Медведева сменить руководство
29.12, 21:06 Дракон Дрогон из «Игры престолов» издаёт звук