В центре Москвы неизвестные украли из банка 85 тыс. долларов
В центре Москвы неизвестные украли из банка 85 тыс. долларов. Сведения об инциденте, произошедшем на улице Пятницкой, появились в СМИ со ссылкой на инсайдера из экстренных служб.
Сообщается, группа мужчин, завладев деньгами, скрылась с места происшествия на автомобиле ГАЗель. Полицейские изучают записи с камер видеонаблюдения в надежде установить личности злоумышленников. В столице объявлен план «Перехват».
Ранее в Москве из автомобиля банкира украли портфель с деньгами.
Сообщается, группа мужчин, завладев деньгами, скрылась с места происшествия на автомобиле ГАЗель. Полицейские изучают записи с камер видеонаблюдения в надежде установить личности злоумышленников. В столице объявлен план «Перехват».
Ранее в Москве из автомобиля банкира украли портфель с деньгами.
Автор: Джанабилова Татьяна П