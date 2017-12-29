Очнувшийся после комы Олег Табаков частично потерял память
Очнувшийся после медикаментозной комы Олег Табаков испытывает провалы с памятью и почти никого не узнает. Сведения о текущем состоянии здоровья режиссера появились в СМИ.
Состояние Табакова ухудшалось всю неделю, хотя десять дней назад его лечащие врачи не сомневались в скором выздоровлении. Когда актеру стало плохо, медики приняли решение о срочном введении пациента в кому. Проснувшись, Табаков перестал реагировать на любые внешние раздражители и не узнает родных.
Напомним, Олег Павлович попал в Первую городскую больницу с воспалением легких около полумесяца назад.
Состояние Табакова ухудшалось всю неделю, хотя десять дней назад его лечащие врачи не сомневались в скором выздоровлении. Когда актеру стало плохо, медики приняли решение о срочном введении пациента в кому. Проснувшись, Табаков перестал реагировать на любые внешние раздражители и не узнает родных.
Напомним, Олег Павлович попал в Первую городскую больницу с воспалением легких около полумесяца назад.
Автор: Джанабилова Татьяна П