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В Петербурге полуобнаженный мужчина залез на дерево
На территории Санкт-Петербурга полуобнаженный мужчина залез на дерево на глазах у десятков граждан. Об инциденте информирую очевидцы в одном из сообществ “ВКонтакте”.

В Петербурге полуобнаженный мужчина залез на дерево


Согласно имеющимся сведениям, отмечен инцидент накануне на территории Приморского района Петербурга. Неизвестный мужчина вылез на дерево, что происходило на глазах у прохожих. Наиболее возмутительным пользователи Сети нашли то, что в этот момент на гражданине имелись только трусы, но неизвестно, при каких обстоятельствах он там оказался.

В комментариях публика развернула дискуссию относительно причин, побудивших жителя Северной столицы в морозную погоду забраться на дерево. Кто-то предположил, что инцидент имел место у школы, и это очередной извращенец. Другие граждане решили, что неизвестный просто раньше начал праздновать Новый год, имеются и те, кто убежден, что полуобнаженный петербуржец перед этим кому-то проспорил. Нашлись пользователи, решившие встать на защиту мужчины, заявляя, что у него есть полное право сидеть на дереве в трусах.
Автор: Марина Вебер
Вчера, 16:31
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