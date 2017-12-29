В Петербурге полуобнаженный мужчина залез на дерево
На территории Санкт-Петербурга полуобнаженный мужчина залез на дерево на глазах у десятков граждан. Об инциденте информирую очевидцы в одном из сообществ “ВКонтакте”.
Согласно имеющимся сведениям, отмечен инцидент накануне на территории Приморского района Петербурга. Неизвестный мужчина вылез на дерево, что происходило на глазах у прохожих. Наиболее возмутительным пользователи Сети нашли то, что в этот момент на гражданине имелись только трусы, но неизвестно, при каких обстоятельствах он там оказался.
В комментариях публика развернула дискуссию относительно причин, побудивших жителя Северной столицы в морозную погоду забраться на дерево. Кто-то предположил, что инцидент имел место у школы, и это очередной извращенец. Другие граждане решили, что неизвестный просто раньше начал праздновать Новый год, имеются и те, кто убежден, что полуобнаженный петербуржец перед этим кому-то проспорил. Нашлись пользователи, решившие встать на защиту мужчины, заявляя, что у него есть полное право сидеть на дереве в трусах.
Согласно имеющимся сведениям, отмечен инцидент накануне на территории Приморского района Петербурга. Неизвестный мужчина вылез на дерево, что происходило на глазах у прохожих. Наиболее возмутительным пользователи Сети нашли то, что в этот момент на гражданине имелись только трусы, но неизвестно, при каких обстоятельствах он там оказался.
В комментариях публика развернула дискуссию относительно причин, побудивших жителя Северной столицы в морозную погоду забраться на дерево. Кто-то предположил, что инцидент имел место у школы, и это очередной извращенец. Другие граждане решили, что неизвестный просто раньше начал праздновать Новый год, имеются и те, кто убежден, что полуобнаженный петербуржец перед этим кому-то проспорил. Нашлись пользователи, решившие встать на защиту мужчины, заявляя, что у него есть полное право сидеть на дереве в трусах.
Автор: Марина Вебер