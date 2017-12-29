В Воронеже воспитательницу детсада могут осудить за истязание детей
В Воронеже пред судом предстанет 56-летняя воспитательница одного из детсадов города. Её подозревают в жестоком обращении с детьми и инкриминируют статью 117 УК РФ (истязание).
Согласно сведениям сотрудников СК, жительница Воронежа в стенах детсада в течение 8 месяцев избивала дошкольников. Свидетелями жестокого обращения воспитательницы с детьми стали не только сами пострадавшие и их родители, но и посторонние лица. Сотрудницу учреждения уволили с работы, а изначально инкриминированную статью 156 УК РФ (неисполнение своих обязанностей по воспитанию несовершеннолетних) переквалифицировали на 117 УК РФ (истязание), что предполагает лишение свободы от 3 до 7 лет.
Напомним, в Саратовской области дошкольник поломал ключицу во время занятий в детсаде.
Согласно сведениям сотрудников СК, жительница Воронежа в стенах детсада в течение 8 месяцев избивала дошкольников. Свидетелями жестокого обращения воспитательницы с детьми стали не только сами пострадавшие и их родители, но и посторонние лица. Сотрудницу учреждения уволили с работы, а изначально инкриминированную статью 156 УК РФ (неисполнение своих обязанностей по воспитанию несовершеннолетних) переквалифицировали на 117 УК РФ (истязание), что предполагает лишение свободы от 3 до 7 лет.
Напомним, в Саратовской области дошкольник поломал ключицу во время занятий в детсаде.
Автор: Воробьева Алина