Евгения Феофилактова в сексуальном наряде устроила фотосессию под елкой
Евгения Феофилактова в сексуальном наряде устроила фотосессию под новогодней елкой. Соответствующий пост модель разместила в микроблоге Instagram.
Феофилактова предстала перед фанатами в загадочном образе, навевающем эротические мысли. Экс-участница проекта "Дом-2", облаченная в короткое платье розового цвета, лежит на полу. На заднем фоне виднеется украшенная игрушками елка. Вся комната теледивы заставлена коробками с подарками.
"Дома очень уютно. Вокруг новогодняя атмосфера, снежок, а я лежу на фоне этого великолепия вся загоревшая", - написала Феофилактова.
Пользователи восхитились нежным образом модели и рекомендовали ей долго не лежать на холодном кафельном полу. Многие интересовались личной жизнью Феофилактовой.
Ранее в Сети появились "живые" фото модели.
Феофилактова предстала перед фанатами в загадочном образе, навевающем эротические мысли. Экс-участница проекта "Дом-2", облаченная в короткое платье розового цвета, лежит на полу. На заднем фоне виднеется украшенная игрушками елка. Вся комната теледивы заставлена коробками с подарками.
"Дома очень уютно. Вокруг новогодняя атмосфера, снежок, а я лежу на фоне этого великолепия вся загоревшая", - написала Феофилактова.
Пользователи восхитились нежным образом модели и рекомендовали ей долго не лежать на холодном кафельном полу. Многие интересовались личной жизнью Феофилактовой.
Ранее в Сети появились "живые" фото модели.
Автор: Джанабилова Татьяна П