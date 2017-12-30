Младенец едва не лишился пальцев ног из-за волос матери
Младенец едва не лишился пальцев на ногах из-за волос его матери. Инцидент случился в США на территории штата Мичиган, сообщает женщина на своей странице в Facebook.
Отмечается, что во время переодевания ребенка на Рождество, отец ребенка обратил внимание на то, что у малыша посинели 2 пальца. После того, как родители внимательно осмотрели их, выяснилось, что вокруг них оказались намотаны волосы. Это привело к нарушению кровообращения.
Мать младенца попыталась убрать волосы, но сделать это ей не удалось. Родители тут же вызвали скорую помощь. Пять медиков работали на протяжении часа для оказания помощи ребенку. В соответствии с их словами, если бы женщина изначально не сняла часть волос, малышу пришлось бы ампутировать пальцы.
Отмечается, что во время переодевания ребенка на Рождество, отец ребенка обратил внимание на то, что у малыша посинели 2 пальца. После того, как родители внимательно осмотрели их, выяснилось, что вокруг них оказались намотаны волосы. Это привело к нарушению кровообращения.
Мать младенца попыталась убрать волосы, но сделать это ей не удалось. Родители тут же вызвали скорую помощь. Пять медиков работали на протяжении часа для оказания помощи ребенку. В соответствии с их словами, если бы женщина изначально не сняла часть волос, малышу пришлось бы ампутировать пальцы.
Автор: Валерий Антонов