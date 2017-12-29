В нижегородском аэропорту внепланово приземлились 5 самолетов
В Нижнем Новгороде экстренно приземлились 5 самолетов. По информации от пресс-центра городского аэропорта, 4 из них уже готовятся к вылету.
В пресс-центре аэропорта «Стригино» рассказали, что первым приземлился самолет, следовавший из Улан-Удэ в Москву. Причиной посадки стали сложные погодные условия в воздушном пространстве. Следом за ним сел борт, двигавшийся по направлению из Брянска в Москву.
Еще один лайнер, следовавший из Надыма в Москву, уже отправился к месту назначения. По предварительной информации, ни в одном из случаев причиной посадки не была поломка или неисправность на борту. В настоящее время сотрудники аэропорта устанавливают причины приземлений еще двух самолетов. Сейчас к вылету готовится борт, двигающийся по маршруту «Баку - Казань».
В пресс-центре аэропорта «Стригино» рассказали, что первым приземлился самолет, следовавший из Улан-Удэ в Москву. Причиной посадки стали сложные погодные условия в воздушном пространстве. Следом за ним сел борт, двигавшийся по направлению из Брянска в Москву.
Еще один лайнер, следовавший из Надыма в Москву, уже отправился к месту назначения. По предварительной информации, ни в одном из случаев причиной посадки не была поломка или неисправность на борту. В настоящее время сотрудники аэропорта устанавливают причины приземлений еще двух самолетов. Сейчас к вылету готовится борт, двигающийся по маршруту «Баку - Казань».
Автор: Махов Артем