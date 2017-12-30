Во Франции из-за скандала сняли с эфира фильм о теракте в «Батаклане»
Во Франции из-за разгоревшегося скандала сняли с эфира фильм о теракте двухлетней давности, произошедшем в «Батаклане». Картину «Той ночью» не выпустил канал France 2. Сведения предоставлены изданием Vanity Fair.
По сюжету, в ноябре 2015 года в Париже начинается красивая любовная история, переплетающаяся с событиями страшного теракта, произошедшего 13 ноября. Родственники погибших в тот день пытаются полностью запретить картину, собирая подписи. Показ, запланированный на 28 декабре, отменили до улаживания конфликта.
По сюжету, в ноябре 2015 года в Париже начинается красивая любовная история, переплетающаяся с событиями страшного теракта, произошедшего 13 ноября. Родственники погибших в тот день пытаются полностью запретить картину, собирая подписи. Показ, запланированный на 28 декабре, отменили до улаживания конфликта.
Автор: Джанабилова Татьяна П