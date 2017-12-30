Зара сочла за честь выступать перед военными в Сирии
Певица Зара сочла за честь выступать перед российскими военными, остающимися в Сирии. Своими эмоциями и переживаниями по возвращению на родину артистка поделилась в микроблоге Instagram.
Зара с группой коллег дала концерт на военной базе России в Сирии. Исполнители хотели поддержать солдат, противостоящих мировой угрозе. Зара летала в Хмеймим третий раз и поделилась с фанатами, что ее заставляет возвращаться в далекую страну снова и снова.
Пользователи восхитились смелостью Зары, но попросили ее не рисковать, летая в страны Ближнего Востока.
Ранее Зара заключила в объятья любимого мужчину.
Зара с группой коллег дала концерт на военной базе России в Сирии. Исполнители хотели поддержать солдат, противостоящих мировой угрозе. Зара летала в Хмеймим третий раз и поделилась с фанатами, что ее заставляет возвращаться в далекую страну снова и снова.
«Я горжусь, что могу подарить свой талант людям, которые сдерживают терроризм. В этот раз, помимо песен, мы привезли солдатам детские письма, такие чистые и душевные. Складывается впечатление, будто школьники писали их родным», - написала Зара.
Пользователи восхитились смелостью Зары, но попросили ее не рисковать, летая в страны Ближнего Востока.
Ранее Зара заключила в объятья любимого мужчину.
Автор: Джанабилова Татьяна П