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Милана Кержакова после смерти отца едва не бросила мужа и ребёнка из-за депрессии
Дочь скончавшегося от сердечного приступа сенатора Вадима Тюльпанова и супруга футболиста Александра Кержакова рассказала о том, как тяжело переживала уход из жизни своего отца. Милана Кержакова некоторое время находилась в настолько глубокой депрессии, что едва не оставила своего мужа с 3-месячным ребёнком и не ушла из семьи.

Милана Кержакова после смерти отца едва не бросила мужа и ребёнка из-за депрессии


Звезда Instagram в возрасте 24-х лет серьёзно задумалась о смысле жизни и предалась философским изысканиям. Она потеряла чувство радости и ни к чему не стремилась. Не смог отвлечь от мыслей о смысле бытия молодую маму и родившийся сын Артемий. Своими воспоминаниями Милана Кержакова поделилась с журналистами.

«Когда на свет появился мой сын, все ему радовались, но мне было как-то всё равно. Я перестала ощущать ценность жизни: ну, родился новый человек, и что же теперь? В то время я даже несколько дней провела в клинике, практически всё делала на автомате и, в конце концов, отключила телефон и сбежала, оставив 3-месячного малыша, супруга, семью и работу. Мне всё надоело. Мне надоело даже то, что всё надоело. И ещё мне надоело надоедать другим – просто совершенно не осталось сил. Я ни с кем не советовалась, просто исчезла, на протяжении нескольких дней вообще не выходя ни с кем на связь», – рассказала дочь бывшего председателя Заксобрания Петербурга Вадима Тюльпанова.


Справиться с ситуацией Милане Кержаковой помогло уединение. После «побега» из семьи она, уже договорившись с родными, на целый месяц уехала в Германию, где залечивала свои душевные раны.

Ранее «Актуальные новости» сообщали о том, как звёздная чета поздравила маленького Артемия с его первым днём рождения.
Автор: Воробьева Алина
Сегодня, 02:30
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