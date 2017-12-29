Виктория Боня представила нового возлюбленного
Виктория Боня решила продемонстрировать подписчикам своего аккаунта в Instagram снимок своего возлюбленного. По ее словам, ее нового спутника зовут Марко, однако более подробные сведения о нем пока отсутствуют.
Несколько дней назад Боня обнародовала ролик с отдыха, на котором продемонстрировала свою фигуру. В настоящее время она находится на курорте в одной из жарких стран. Поклонники оценили ее формы, однако заметили и молодого человека рядом с ней. По словам самой Бони, ее нового ухажера зовут Марко.
Поклонники также отметили, что Боня довольно часто обманывает подписчиков, рассказывая истории о своих воображаемых ухажерах. Несколько месяцев назад она обнародовала пост, в котором назвала футболиста Фредерико своим молодым человеком. Позднее сама телеведущая опровергла данные сведения.
Несколько дней назад Боня обнародовала ролик с отдыха, на котором продемонстрировала свою фигуру. В настоящее время она находится на курорте в одной из жарких стран. Поклонники оценили ее формы, однако заметили и молодого человека рядом с ней. По словам самой Бони, ее нового ухажера зовут Марко.
Поклонники также отметили, что Боня довольно часто обманывает подписчиков, рассказывая истории о своих воображаемых ухажерах. Несколько месяцев назад она обнародовала пост, в котором назвала футболиста Фредерико своим молодым человеком. Позднее сама телеведущая опровергла данные сведения.
Автор: Махов Артем