Отец Фриске согласился отдать спорный дом Дмитрию Шепелеву
Отец Фриске Владимир Копылов согласился отдать спорный дом Дмитрию Шепелеву. Конфликт будет урегулирован, если ведущей позволит родным видеться с Платоном.
Роман известной певицы и Шепелева развивался стремительно. Пара стала родителями, но в 2015 году рак унес жизнь Фриске. Для родных звезды начались тяжелые времена.
Родители Фриске публично обвинили зятя в смерти дочери и мошенничестве. Шепелев в отместку запретил бабушке и дедушке видеться с внуком Платоном, что послужило поводом для длительных судебных прений. Стороны не идут на компромиссы, поэтому конца их конфликту еще не видно.
Еще при жизни Шепелев и Фриске начали строить дом, но он отошел родителям звезды и ее сыну. Ведущий тоже финансировал проект, поэтому претендует на долю в здании. Владимир Копелов отдать наследство отказывался, но на днях резко изменил решение ради встреч с Платоном, который уже перестал узнавать родных.
Роман известной певицы и Шепелева развивался стремительно. Пара стала родителями, но в 2015 году рак унес жизнь Фриске. Для родных звезды начались тяжелые времена.
Родители Фриске публично обвинили зятя в смерти дочери и мошенничестве. Шепелев в отместку запретил бабушке и дедушке видеться с внуком Платоном, что послужило поводом для длительных судебных прений. Стороны не идут на компромиссы, поэтому конца их конфликту еще не видно.
Еще при жизни Шепелев и Фриске начали строить дом, но он отошел родителям звезды и ее сыну. Ведущий тоже финансировал проект, поэтому претендует на долю в здании. Владимир Копелов отдать наследство отказывался, но на днях резко изменил решение ради встреч с Платоном, который уже перестал узнавать родных.
Автор: Джанабилова Татьяна П