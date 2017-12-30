Анна Седокова конфликтует со старшей дочерью из-за волевого характера девушки
Анна Седокова считает непростым характер своей старшей дочери. Известная певица часто сообщает поклонникам подробности о собственной личной жизни. Накануне знаменитость снова сообщила о конфликтных ситуациях с дочкой из-за проявления лидерских качеств и волевого характера.
Анна Седокова вспомнила посещение к нумерологу. Специалист отметил, что Алина - лидер по сути. Артистка пришла к выводу, что ей не получится верно управлять. При этом проигнорировать процесс воспитания старшей дочери певица не смогла. Она сообщила, что намерена быть как мамой, так и подругой.
Седокова спросила у поклонников, верят ли они в нумерологию. При этом вместо ответа комментаторы оставили множество комплиментов девушке и её звездной матери. Подписчики отметили, что девочка получила от певицы лучшие качества. Один из поклонников Седоковой сравнил её старшего ребенка с Клаудией Шифер.
Анна Седокова вспомнила посещение к нумерологу. Специалист отметил, что Алина - лидер по сути. Артистка пришла к выводу, что ей не получится верно управлять. При этом проигнорировать процесс воспитания старшей дочери певица не смогла. Она сообщила, что намерена быть как мамой, так и подругой.
Седокова спросила у поклонников, верят ли они в нумерологию. При этом вместо ответа комментаторы оставили множество комплиментов девушке и её звездной матери. Подписчики отметили, что девочка получила от певицы лучшие качества. Один из поклонников Седоковой сравнил её старшего ребенка с Клаудией Шифер.
Автор: Валерий Антонов