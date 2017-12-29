США поставят ракеты AMRAAM двум странам-соседям России
США готовы начать поставки ракет модели AMRAAM двум странам, граничащим с Россией. Соответствующий контракт подписан ВВС и организацией Raytheon Missile Co. Сведения появились на официальном портале Пентагона.
Согласно контракту, Raytheon Missile Co. произведет на территории Аризоны ракеты типа «воздух-воздух», телеметрическое оборудование и запчасти. Сумма сделки составляет 634,2 млн рублей. Заказ необходимо исполнить до 31 января 2020 года.
Ракеты США поставит в 10 стран: Японию, Польшу, Катар, Бахрейн, Турцию, Испанию, Румынию, Индонезию, Марокко, Южную Корею.
Согласно контракту, Raytheon Missile Co. произведет на территории Аризоны ракеты типа «воздух-воздух», телеметрическое оборудование и запчасти. Сумма сделки составляет 634,2 млн рублей. Заказ необходимо исполнить до 31 января 2020 года.
Ракеты США поставит в 10 стран: Японию, Польшу, Катар, Бахрейн, Турцию, Испанию, Румынию, Индонезию, Марокко, Южную Корею.
Автор: Джанабилова Татьяна П