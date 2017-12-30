Александр Ревва устроил праздничную фотосессию с семьей
Александр Ревва решил необычным способом поздравить поклонников с Новым годом, устроив в преддверии праздников семейную фотосессию. Соответствующий пост появился на странице певца в Instagram.
На милом семейном снимке Александра Ревва позирует перед камерой в компании своей супруги, а также двух дочерей. Все члены семейства одеты в одном стиле, и в целом в кадре преобладают светлые тона. “Семья РА поздравляет Вас с Наступающим Новым годом”, — написал артист в соцсети, пожелав поклонникам много радости и приятных событий в предстоящем 2018. Кроме того, певец выразил надежду, что в следующем году работы будет меньше, а отдыха — больше.
Фолловеры Александра Реввы пришли в восторг не только от поздравления, но и от семейного фото отечественного исполнителя. Многие отметили, что семья артиста заслуживает звания “идеальной”, и все они чудесно смотрятся вместе. За короткий срок снимок собрал более 5 тысяч отметок “Мне нравится”, а также десятки комментариев от подписчиков.
Ранее танцующая младшая дочь Реввы рассмешила его поклонников.
На милом семейном снимке Александра Ревва позирует перед камерой в компании своей супруги, а также двух дочерей. Все члены семейства одеты в одном стиле, и в целом в кадре преобладают светлые тона. “Семья РА поздравляет Вас с Наступающим Новым годом”, — написал артист в соцсети, пожелав поклонникам много радости и приятных событий в предстоящем 2018. Кроме того, певец выразил надежду, что в следующем году работы будет меньше, а отдыха — больше.
Фолловеры Александра Реввы пришли в восторг не только от поздравления, но и от семейного фото отечественного исполнителя. Многие отметили, что семья артиста заслуживает звания “идеальной”, и все они чудесно смотрятся вместе. За короткий срок снимок собрал более 5 тысяч отметок “Мне нравится”, а также десятки комментариев от подписчиков.
Ранее танцующая младшая дочь Реввы рассмешила его поклонников.
Автор: Марина Вебер