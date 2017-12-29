В Уфе 11-классница на уроке призналась в любви преподавателю
На просторах видеохостинга YouTube появился коротки ролик, на кадрах которого 11-классница во время урока вышла к доске и призналась преподавателю в любви. Школьница уточнила, что давно хотела совершить данный поступок, но у неё не хватало смелости.
На видеозаписи не показаны лица учителя и ученицы, лишь слышно робкое признание юной девушки объекту своей любви. Что ответил преподаватель тайной воздыхательнице, осталось за кадром, однако те, кто пообщался с педагогом, утверждают, что в тот момент он не стал заострять на поступке школьницы внимание, пообещав поговорить позже.
На видеозаписи не показаны лица учителя и ученицы, лишь слышно робкое признание юной девушки объекту своей любви. Что ответил преподаватель тайной воздыхательнице, осталось за кадром, однако те, кто пообщался с педагогом, утверждают, что в тот момент он не стал заострять на поступке школьницы внимание, пообещав поговорить позже.
Автор: Воробьева Алина