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ЦРУ: Гитлер пережил войну и затерялся в 1955 году
Адольф Гитлер пережил войну и дожил до 1955 года. Сенсационное заявление сделано ЦРУ.

ЦРУ: Гитлер пережил войну и затерялся в 1955 году


В отчете говорится, что с агентом под псевдонимом CIMELODY-3 связался человек из Маракайбо, который тесно общался и работал с Гитлером. Когда информация всплыла, судить военачальника не могли, поскольку после войны прошло 10 лет. Информатор даже раздобыл снимок, на котором запечатлен человек, похожий на политика. Фото, подписанное с обратной стороны «Адольф Шриттельмайор», сделано в 1954 году в колумбийском городе Тунга.

Человек на снимке сильно напоминает нациста, якобы скончавшегося в берлинском бункере 30 апреля 1945 года. За эти годы сторонники теории заговоров распространили сведения о побеге Гитлера в США или Аргентину.

Россия всему миру заявляла, что хранит останки Гитлера и его жены Евы Браун. В 2009 году ученый Ник Беллантон опроверг эту информацию, определив, что показанный ему череп принадлежит женщине до 40 лет. Вполне вероятно, что, пытаясь бежать, Гитлер надел свою военную форму на чужое тело.
Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 08:00
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