Эксперты: Новый год нужно начинать с составления плана

1 января - первый день в году, потому он самый энергетически наполненный. Данную силу можно использовать в правильном русле, так как она выдается на весь следующий год. Кроме того, воля человека также является важной составляющей успеха. Согласно традициям многих народов, в Новый год нужно думать только о хороших событиях, так как мысли могут материализоваться. Кроме того, можно подготовиться к встрече года и создать уникальную атмосферу праздника.Первый метод является самым сложным, однако и наиболее действенным. Для того чтобы привлечь удачу в новом году, нужно поставить в доме живое растение. В грунт в вазоне нужно вставить несколько монеток. Лучше всего выбирать большой номинал, так как это принесет большую удачу. Периодически поливая, нужно приговаривать определенные слова, касающиеся роста растения. Согласно поверью, если цветок начнет активно увеличиваться, человека будет ждать большая удача.По словам психологов, важную роль в исполнении желаний играет само настроение человека. Когда индивид имеет четкий план действий на определенный период, он может расставить приоритеты по расходам и многое сэкономить. Кроме того, наличие плана стимулирует на его скорейшее выполнение. По словам экспертов, подобный подход позволяет не только сконцентрироваться на конкретных целях, но и следить за средствами и их приходом в семейный бюджет.Еще одним народным методом привлечения удачи является размещение топора на пороге. Его стоит положить или подвесить, после чего сказать «Здоровье, жизнь, хлеб». Согласно поверьям, подобное заклинание и порядок действий дадут сигнал удаче, которая определенно придет в дом хозяина топора. Он отделяет энергетику дома от внешнего мира, потому все слова, сказанные над порогом, имеют особую силу. Для того чтобы привлечь удачу, не обязательно использовать странные предметы. Можно обойтись простой подковой, которую нужно на несколько минут погрузить в муку. После этого ее надо разместить над дверьми.Существуют и несколько исконно русских традиций, которые могут привлечь удачу и благосостояние. В ночь с 31 декабря на 1 января следует поставить чан с водой и окунуть туда золотое или серебряное изделие. Наутро нужно умыться жидкостью, однако выливать ее нельзя. Многие предпочитают принимать по утрам денежную ванну. Для этого стоит не только обеспечить наличие мелких купюр или монет, но и принести в дом деревянный сосуд в размер человека. Из-за этого данный обряд быстро потерял свою актуальность и остался в истории.В новогоднюю ночь следует 2 раза поменять свой наряд. Психологи отмечают, что лучше всего это сделать сразу с наступлением нового года. По словам специалистов, размышления об изменениях в жизни также становятся важным аспектом удачи. Для того чтобы вовремя переодеться, можно не только поставить будильник, но и подготовить принципиально новый наряд. После выполнения такого ритуала можно рассчитывать на то, что все идеи успешно реализуются и принесут достаток. В то же время, не стоит забывать и о необходимости добиваться цели.В Новом году удача улыбнется щедрым и добрым людям, которые накануне праздника решили посетить детские дома и передать свои презенты и ненужные вещи. Благотворительность также притягивает везение. Многие эксперты отмечают, люди, делающие добро, часто его и получают в ответ.По словам специалистов, удача напрямую зависит от того, как человек встретит Новый год. Важно подготовиться не только физически, но и морально. Кроме того, не стоит употреблять слишком много спиртного за новогодним столом. К приготовлению пищи нужно подходить также с энтузиазмом. Эксперты рекомендуют обратить внимание на мясо, так как собака является хищником и не привыкла есть растительные продукты.Есть примета, согласно которой в бокал шампанского надо опустить монетку и под бой курантов осушить его до дна, тогда год будет богатым на деньги, на успех и удачу. По словам специалистов, не стоит верить в удачу и полностью полагаться на нее. Необходимо не только следовать различным поверьям, но и стараться всего добиться самостоятельно. В то же время, удача будет приятным бонусом для любого старательного человека.Чтобы счастье и удача не обошли стороной, Новый Год надо встречать в нарядном и новом одеянии. На человеке обязательно должен быть хотя бы один элемент гардероба. Украшения не стоит надевать, так как они ассоциируются с цепями, на которых сидят собаки. По словам специалистов, 2018 год должен быть удачным для всех, однако стоит помнить, что только старания и серьезный подход к делу могут сделать человека успешным и счастливым.