В Казани из-за непогоды у главной ёлки не открылись ледовые аттракционы
Непогода в Казани воспрепятствовала торжественному открытию расположенных у главной ёлки города ледовых аттракционов. Среди особо ожидаемых местными жителями развлечений числятся хоккейная площадка и огромная горка для катания.
Рабочие, занимавшиеся строительством ледового городка, уверили жителей Казани, что аттракционы у главной ёлки откроются при первой же возможности, когда погодные условия позволят это сделать. Специалисты уточнили, что благоприятной в данном случае будет нулевая температура и отсутствие сильного ветра.
Ранее «Актуальные новости» сообщали о негативном высказывании Филиппа Киркорова в адрес новогодних ёлок на Западе.
Рабочие, занимавшиеся строительством ледового городка, уверили жителей Казани, что аттракционы у главной ёлки откроются при первой же возможности, когда погодные условия позволят это сделать. Специалисты уточнили, что благоприятной в данном случае будет нулевая температура и отсутствие сильного ветра.
Ранее «Актуальные новости» сообщали о негативном высказывании Филиппа Киркорова в адрес новогодних ёлок на Западе.
Автор: Воробьева Алина