Объявлен конкурс на создание проектов домов по реновации жилья в Москве
В Москве объявили конкурс на проекты домостроений, создаваемых в рамках реализации программы реновации жилья. Об этом сообщил Марат Хуснуллин, ответственный за вопросы градостроительной политики столицы.
«Сегодня мы объявим конкурс для проектирования самых первых домов в области реновации», — сообщил он.
В соответствии со словами Хуснуллина, проводится подбор площадок в целях строительства новых домов. В каждом районе обнаружены стартовые площадки. Имеется 236 площадок, у которых потенциал строительства в 3,5 млн квадратных метров. Заммэра подчеркнул, что утверждены новые стандарты отделки, которые можно оценить на шоу-руме. Вдобавок проводится конкурс архитектурных концепций для будущих кварталов.
«Сегодня мы объявим конкурс для проектирования самых первых домов в области реновации», — сообщил он.
В соответствии со словами Хуснуллина, проводится подбор площадок в целях строительства новых домов. В каждом районе обнаружены стартовые площадки. Имеется 236 площадок, у которых потенциал строительства в 3,5 млн квадратных метров. Заммэра подчеркнул, что утверждены новые стандарты отделки, которые можно оценить на шоу-руме. Вдобавок проводится конкурс архитектурных концепций для будущих кварталов.
Автор: Валерий Антонов