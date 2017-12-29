СФО возглавил рейтинг наиболее «депрессивных» регионов России
СФО возглавил рейтинг наиболее «депрессивных» регионов России. В список также попали ЮФО и ЦФО. Исследование проведено медицинским центром наркологии и психологии имени Сербского.
Депрессия поразила 96,6 из 100 тыс. жителей СФО. В ЦФО показатель достигает 87 человек, ЮФО – 73,1 человек. Самым спокойным и благоприятным в плане человеческих переживаний оказался Северный Кавказ с 35 больными. В среднем по России более 69 граждан страдают расстройством нервной системы.
Психоаналитик Людмила Полянова рассказала, что на состояние человека часто влияет окружение и место проживания. В Сибири ситуацию ухудшают холода и недостаток витамина D. В ЦФО люди чувствуют одиночество, провоцирующее стресс. В группу риска входят пенсионеры, переживающие из-за ухудшающегося здоровья, и дети, подвергающиеся сильным нагрузкам во время учебы.
Определить человека с депрессией можно по потухшему равнодушному взгляду, апатии. Болезнь надо лечить, иначе возможен летальный исход. В Европе, например, только в этом году погибли 180 тыс. человек. В США болезнь диагностирована у 16 млн человек (7%).
Депрессия поразила 96,6 из 100 тыс. жителей СФО. В ЦФО показатель достигает 87 человек, ЮФО – 73,1 человек. Самым спокойным и благоприятным в плане человеческих переживаний оказался Северный Кавказ с 35 больными. В среднем по России более 69 граждан страдают расстройством нервной системы.
Психоаналитик Людмила Полянова рассказала, что на состояние человека часто влияет окружение и место проживания. В Сибири ситуацию ухудшают холода и недостаток витамина D. В ЦФО люди чувствуют одиночество, провоцирующее стресс. В группу риска входят пенсионеры, переживающие из-за ухудшающегося здоровья, и дети, подвергающиеся сильным нагрузкам во время учебы.
Определить человека с депрессией можно по потухшему равнодушному взгляду, апатии. Болезнь надо лечить, иначе возможен летальный исход. В Европе, например, только в этом году погибли 180 тыс. человек. В США болезнь диагностирована у 16 млн человек (7%).
Автор: Джанабилова Татьяна П