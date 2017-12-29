В ГИБДД Ростова проверили данные об “идиотско-опасном” перекрестке
Сотрудники ГИБДД Ростова решили проверить информацию об “идиотско-опасном” перекрестке, размещенном в центре города. На такой шаг в ведомстве пошли после соответствующей публикации портала “Блокнот-Ростов”.
Накануне СМИ обнародовали материал, где рассказали о жалобах жителей Ростова на опасный перекресток в самом центре города. В частности, небезопасная зона разместилась на пересечении улицы Большой Садовой и проспекта Кировского. Граждане сетовали, что буквально рискуют жизнью, когда пытаются на этом участке с одного конца улицы попасть на другой.
В ГИБДД решили на замечания отреагировать, отправившись с проверкой на вышеупомянутый перекресток. Оказалось, что на месте присутствуют все обязательные дорожные разметки и знаки, также имеется освещение. Единственный недочет — отсутствие необходимых пешеходных ограждений, но обусловлено это капитальным ремонтом улицы, начатым еще летом. Кроме того, подчеркнули в ГИБДД, в пределах перекрестка для пешеходов имеется подземный переход, позволяющий безопасно преодолеть проезжую часть.
Накануне СМИ обнародовали материал, где рассказали о жалобах жителей Ростова на опасный перекресток в самом центре города. В частности, небезопасная зона разместилась на пересечении улицы Большой Садовой и проспекта Кировского. Граждане сетовали, что буквально рискуют жизнью, когда пытаются на этом участке с одного конца улицы попасть на другой.
В ГИБДД решили на замечания отреагировать, отправившись с проверкой на вышеупомянутый перекресток. Оказалось, что на месте присутствуют все обязательные дорожные разметки и знаки, также имеется освещение. Единственный недочет — отсутствие необходимых пешеходных ограждений, но обусловлено это капитальным ремонтом улицы, начатым еще летом. Кроме того, подчеркнули в ГИБДД, в пределах перекрестка для пешеходов имеется подземный переход, позволяющий безопасно преодолеть проезжую часть.
Автор: Марина Вебер