У ресторана в Тюмени неизвестные похитили гигантскую картошку-фри
На территории Тюмени неизвестные злоумышленники в масках похитили с улицы гигантскую картошку-фри. Последняя являлась арт-объектом, стоявшим у одного из местных ресторанов.
Инцидент отмечен на территории Тюмени утром пятницы, 29 октября, и все происходящее было снято на видео. “Жертвой” неизвестных стала картошка-фри крупных размеров, изготовленная из дерева. Указанный арт-объект служил символом местного ресторана Tesla Burger и часто мелькал на фото жителей города. На записи видно, как к ресторану подъезжает газель с большим кузовом, откуда выбегают двое в маске. Мужчины оперативно грузят картошку-фри, а также забирают с собой рекламный штендер, после чего уезжают в неизвестном направлении.
Пропажу сотрудники Tesla Burger заметили перед открытием, когда пришли на работу. Представители ресторана допускают, что это дело рук конкурентов. Сейчас сотрудники органов правопорядка занимаются поисками возможных подозреваемых, также владельцы просят помочь всех, кому известны номера Газели.
Инцидент отмечен на территории Тюмени утром пятницы, 29 октября, и все происходящее было снято на видео. “Жертвой” неизвестных стала картошка-фри крупных размеров, изготовленная из дерева. Указанный арт-объект служил символом местного ресторана Tesla Burger и часто мелькал на фото жителей города. На записи видно, как к ресторану подъезжает газель с большим кузовом, откуда выбегают двое в маске. Мужчины оперативно грузят картошку-фри, а также забирают с собой рекламный штендер, после чего уезжают в неизвестном направлении.
Пропажу сотрудники Tesla Burger заметили перед открытием, когда пришли на работу. Представители ресторана допускают, что это дело рук конкурентов. Сейчас сотрудники органов правопорядка занимаются поисками возможных подозреваемых, также владельцы просят помочь всех, кому известны номера Газели.
Автор: Марина Вебер