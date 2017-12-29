Словом года стала опечатка Дональда Трампа covfefe
Эксперты обнародовали результаты голосования читателей ежедневного британского издания The Daily Telegraph, согласно которым словом уходящего 2017-го года стала опечатка Дональда Трампа. Президент допустил её в Twitter в одном из майских постов, и что подразумевал американский президент под таинственным словом covfefe, так и осталось для многих загадкой.
Почти треть читателей газеты проголосовала за опечатку Дональда Трампа, что обеспечило слову covfefe лидирующую позицию. За ним следует прозвище британского премьер-министра Терезы Мэй Maybot, которое придумал корреспондент The Guardian Джон Грейс, сравнивая политического деятеля с компьютерной программой. Третье место в рейтинге «Слово года» занял биткоин.
Напомним, ТОП наиболее устрашающих новостей о технологиях возглавило сообщение о взломе кардиостимулятора.
Почти треть читателей газеты проголосовала за опечатку Дональда Трампа, что обеспечило слову covfefe лидирующую позицию. За ним следует прозвище британского премьер-министра Терезы Мэй Maybot, которое придумал корреспондент The Guardian Джон Грейс, сравнивая политического деятеля с компьютерной программой. Третье место в рейтинге «Слово года» занял биткоин.
Напомним, ТОП наиболее устрашающих новостей о технологиях возглавило сообщение о взломе кардиостимулятора.
Автор: Воробьева Алина