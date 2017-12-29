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exclusive / Общество

Словом года стала опечатка Дональда Трампа covfefe
Эксперты обнародовали результаты голосования читателей ежедневного британского издания The Daily Telegraph, согласно которым словом уходящего 2017-го года стала опечатка Дональда Трампа. Президент допустил её в Twitter в одном из майских постов, и что подразумевал американский президент под таинственным словом covfefe, так и осталось для многих загадкой.

Словом года стала опечатка Дональда Трампа covfefe


Почти треть читателей газеты проголосовала за опечатку Дональда Трампа, что обеспечило слову covfefe лидирующую позицию. За ним следует прозвище британского премьер-министра Терезы Мэй Maybot, которое придумал корреспондент The Guardian Джон Грейс, сравнивая политического деятеля с компьютерной программой. Третье место в рейтинге «Слово года» занял биткоин.

Словом года стала опечатка Дональда Трампа covfefe


Напомним, ТОП наиболее устрашающих новостей о технологиях возглавило сообщение о взломе кардиостимулятора.
Автор: Воробьева Алина
Вчера, 18:55
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