После развода с женой житель Минска похудел на 45 кг
После развода с супругой житель Минска сумел за короткий период времени избавиться от 45 кг. Своей историей мужчина решил поделиться с общественностью.
По словам мужчины, он связал себя узами брака в тот период, когда служил в армии, поскольку с возлюбленной чувствовал себя комфортно. У жителя Минска с юных лет имелись проблемы с лишним весом, а вот жена его могла есть много, но не набирать дополнительных кг. По окончанию службы минчанин устроился работать таксистом, вел малоподвижный образ жизни и питался преимущественно фаст-фудом. В 24 года молодой человек развелся, на фоне стресса вес только увеличивался, и он долго за собой не следил.
Однако в итоге мужчина решил сбросить лишний вес, сел на диету, исключив все жирные продукты, сладкое и молоко. Занимался по три раза в неделю, плюс дополнительно посещал бассейн. Всего за полгода ему удалось избавиться от 45 кг и привести себя в форму, и сейчас житель Беларуси продолжает работать над собой, радуясь тому, что хоть в чем-то развод пошел ему на пользу.
По словам мужчины, он связал себя узами брака в тот период, когда служил в армии, поскольку с возлюбленной чувствовал себя комфортно. У жителя Минска с юных лет имелись проблемы с лишним весом, а вот жена его могла есть много, но не набирать дополнительных кг. По окончанию службы минчанин устроился работать таксистом, вел малоподвижный образ жизни и питался преимущественно фаст-фудом. В 24 года молодой человек развелся, на фоне стресса вес только увеличивался, и он долго за собой не следил.
Однако в итоге мужчина решил сбросить лишний вес, сел на диету, исключив все жирные продукты, сладкое и молоко. Занимался по три раза в неделю, плюс дополнительно посещал бассейн. Всего за полгода ему удалось избавиться от 45 кг и привести себя в форму, и сейчас житель Беларуси продолжает работать над собой, радуясь тому, что хоть в чем-то развод пошел ему на пользу.
Автор: Марина Вебер