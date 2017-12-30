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После развода с женой житель Минска похудел на 45 кг
После развода с супругой житель Минска сумел за короткий период времени избавиться от 45 кг. Своей историей мужчина решил поделиться с общественностью.

После развода с женой житель Минска похудел на 45 кг


По словам мужчины, он связал себя узами брака в тот период, когда служил в армии, поскольку с возлюбленной чувствовал себя комфортно. У жителя Минска с юных лет имелись проблемы с лишним весом, а вот жена его могла есть много, но не набирать дополнительных кг. По окончанию службы минчанин устроился работать таксистом, вел малоподвижный образ жизни и питался преимущественно фаст-фудом. В 24 года молодой человек развелся, на фоне стресса вес только увеличивался, и он долго за собой не следил.

Однако в итоге мужчина решил сбросить лишний вес, сел на диету, исключив все жирные продукты, сладкое и молоко. Занимался по три раза в неделю, плюс дополнительно посещал бассейн. Всего за полгода ему удалось избавиться от 45 кг и привести себя в форму, и сейчас житель Беларуси продолжает работать над собой, радуясь тому, что хоть в чем-то развод пошел ему на пользу.
Автор: Марина Вебер
Сегодня, 05:00
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