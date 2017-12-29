Эмили Ратаковски представила в Instagram откровенное видео без одежды в одних очках
Эмили Ратаковски опубликовала в Instagram видео, для которого сняла всю одежду, оставшись только в очках. 26-летняя модель достаточно часто публикует в своем фотоблоге откровенные материалы.
Соблазнительное видео получило подпись «19 градусов по Фаренгейту, 2018». Отмечать Новый год модель захотела в теплых странах. По прошествии некоторого времени видео было удалено со страницы аккаунта.
Соблазнительное видео получило подпись «19 градусов по Фаренгейту, 2018». Отмечать Новый год модель захотела в теплых странах. По прошествии некоторого времени видео было удалено со страницы аккаунта.
Автор: Валерий Антонов