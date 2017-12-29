В Москве попавший под колёса фуры на МКАД мужчина попал в больницу
В ДТП, имевшем место в Москве на участке трассы МКАД, выжил попавший под колёса фуры 28-летний мужчина. Пострадавшего экстренно доставили в больницу, врачи борются за его жизнь.
Дорожный инцидент произошёл в пятницу, 29 декабря, в светлое время суток. Очевидцы ДТП и водитель большегруза утверждают, что пострадавший неожиданно появился на участке МКАД, не предназначенном для пересечения пешеходами. Несмотря на многочисленные увечья, мужчина выжил. На данный момент поговорить с ним правоохранителям не удалось из-за того, что человек находится в медучреждении в тяжёлом состоянии.
Ранее «Актуальные новости» сообщали об аварии на МКАД с участием 4 авто.
Дорожный инцидент произошёл в пятницу, 29 декабря, в светлое время суток. Очевидцы ДТП и водитель большегруза утверждают, что пострадавший неожиданно появился на участке МКАД, не предназначенном для пересечения пешеходами. Несмотря на многочисленные увечья, мужчина выжил. На данный момент поговорить с ним правоохранителям не удалось из-за того, что человек находится в медучреждении в тяжёлом состоянии.
Ранее «Актуальные новости» сообщали об аварии на МКАД с участием 4 авто.
Автор: Воробьева Алина