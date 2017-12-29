Актуальные новости
Московское время
:
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017
exclusive / Политика

«Капиталист и помещик»: российские коммунисты раскритиковали выдвижение Грудинина кандидатом в президенты от КРПФ
На прошлой неделе стало известно, что кандидатом в президенты России от партии КПРФ стал Павел Грудинин, который на сегодняшний день не является членом ни одного российского политического образования. Выдвижение данного человека от отечественной компартии многие российские коммунисты восприняли негативно.

Об этом сообщает информационный портал партии «Российский Объединенный Трудовой Фронт».

По мнению члена Президиума Центрального комитета Объединенной компартии (ОКП) Анатолия Баранова, выдвижение «мультимиллионера-латифундиста» Павла Грудинина является показателем плохого положения дел у КПРФ. Политик уверен, что шансов выиграть у кандидата партии совершенно нет.
«Капиталист и помещик»: российские коммунисты раскритиковали выдвижение Грудинина кандидатом в президенты от КРПФ

Александр Степанов, экс-член КПРФ, считает, что выбор руководства партии пал на Грудинина из-за движения политического образования вправо.

«Да, на самом деле сдвиг этот произошел уже давно, но выдвижение на пост президента крупного аграрного бизнесмена, или как бы сказали сто лет назад – капиталиста и помещика, это уже чересчур даже для зюгановской партии», – заявил он.

При этом Степанов рассказал, что Павел Грудинин заработал свое состояние не на сельскохозяйственном производстве, как это пытаются подать некоторые политики, а благодаря своевременной приватизации земли в Подмосковье и её последующей продаже.

Секретарь Центрального комитета Российской рабочей компартии (РКРП) Александр Батов заявил, что сейчас в КПРФ любят состоявшихся капиталистов, поэтому Павел Грудинин является для них «не самой плохой фигурой на политической арене», несмотря на то, что он «даже формально не является коммунистом».

Источник: http://www.dal.by/news/169/25-12-17-4/
Автор: Роман
Вчера, 19:01
Читайте также
Загрузка...
После развода с женой житель Минска похудел на 45
В Казани из-за непогоды у главной ёлки не
В США булочная выплатит лесбиянкам $135 тысяч за
В 2018 году футболист Понтус Вернблум пожелал
В Берлине для женщин создали «зону безопасности»
Конституционный суд Германии отправил 96-летнего
В Австралии органы погибшего под штангой
Путин освободил предпринимателей и физлиц от
Террористы "Исламского государства" продают
Эксперты: Новый год нужно начинать с составления
В Минске водитель отказался пропустить очередь
«Капиталист и помещик»: российские коммунисты
Добавление комментария
Последние новости
30.12, 05:00 После развода с женой житель Минска похудел на 45 кг
30.12, 04:30 В Казани из-за непогоды у главной ёлки не открылись
30.12, 04:00 Александр Ревва устроил праздничную фотосессию с семьей
30.12, 03:30 Анна Седокова конфликтует со старшей дочерью из-за
30.12, 03:00 Русская студентка шокировала лондонцев покрытым стразами
30.12, 02:30 Милана Кержакова после смерти отца едва не бросила мужа
30.12, 02:00 Во Франции из-за скандала сняли с эфира фильм о теракте
30.12, 01:30 Евгения Феофилактова в сексуальном наряде устроила
30.12, 01:00 Юлия Барановская с сыном побывали на премьере фильма
30.12, 00:30 Певец Данко: Не каждый мужчина сможет ужиться с Ольгой
30.12, 00:00 В США булочная выплатит лесбиянкам $135 тысяч за отказ
29.12, 23:40 Ургант сразился в битве плохих шуток с Дорном
29.12, 23:20 HTC и Motorola заявили, что не снижают
29.12, 23:00 Во время свидания перебравшая с алкоголем американка
29.12, 22:40 В галактическом гало ученые нашли звезду-рекордсменку
29.12, 22:20 Ученые: Доброта и активность помогут обеспечить
29.12, 22:00 В 2018 году футболист Понтус Вернблум пожелал стать
29.12, 21:40 Ученые NASA научились идентифицировать микробов на борту
29.12, 21:20 Кинематографисты попросили Медведева сменить руководство
29.12, 21:06 Дракон Дрогон из «Игры престолов» издаёт звук