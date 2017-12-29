«Капиталист и помещик»: российские коммунисты раскритиковали выдвижение Грудинина кандидатом в президенты от КРПФ
На прошлой неделе стало известно, что кандидатом в президенты России от партии КПРФ стал Павел Грудинин, который на сегодняшний день не является членом ни одного российского политического образования. Выдвижение данного человека от отечественной компартии многие российские коммунисты восприняли негативно.
Об этом сообщает информационный портал партии «Российский Объединенный Трудовой Фронт».
По мнению члена Президиума Центрального комитета Объединенной компартии (ОКП) Анатолия Баранова, выдвижение «мультимиллионера-латифундиста» Павла Грудинина является показателем плохого положения дел у КПРФ. Политик уверен, что шансов выиграть у кандидата партии совершенно нет.
Александр Степанов, экс-член КПРФ, считает, что выбор руководства партии пал на Грудинина из-за движения политического образования вправо.
«Да, на самом деле сдвиг этот произошел уже давно, но выдвижение на пост президента крупного аграрного бизнесмена, или как бы сказали сто лет назад – капиталиста и помещика, это уже чересчур даже для зюгановской партии», – заявил он.
При этом Степанов рассказал, что Павел Грудинин заработал свое состояние не на сельскохозяйственном производстве, как это пытаются подать некоторые политики, а благодаря своевременной приватизации земли в Подмосковье и её последующей продаже.
Секретарь Центрального комитета Российской рабочей компартии (РКРП) Александр Батов заявил, что сейчас в КПРФ любят состоявшихся капиталистов, поэтому Павел Грудинин является для них «не самой плохой фигурой на политической арене», несмотря на то, что он «даже формально не является коммунистом».
Источник: http://www.dal.by/news/169/25-12-17-4/
Об этом сообщает информационный портал партии «Российский Объединенный Трудовой Фронт».
По мнению члена Президиума Центрального комитета Объединенной компартии (ОКП) Анатолия Баранова, выдвижение «мультимиллионера-латифундиста» Павла Грудинина является показателем плохого положения дел у КПРФ. Политик уверен, что шансов выиграть у кандидата партии совершенно нет.
Александр Степанов, экс-член КПРФ, считает, что выбор руководства партии пал на Грудинина из-за движения политического образования вправо.
«Да, на самом деле сдвиг этот произошел уже давно, но выдвижение на пост президента крупного аграрного бизнесмена, или как бы сказали сто лет назад – капиталиста и помещика, это уже чересчур даже для зюгановской партии», – заявил он.
При этом Степанов рассказал, что Павел Грудинин заработал свое состояние не на сельскохозяйственном производстве, как это пытаются подать некоторые политики, а благодаря своевременной приватизации земли в Подмосковье и её последующей продаже.
Секретарь Центрального комитета Российской рабочей компартии (РКРП) Александр Батов заявил, что сейчас в КПРФ любят состоявшихся капиталистов, поэтому Павел Грудинин является для них «не самой плохой фигурой на политической арене», несмотря на то, что он «даже формально не является коммунистом».
Источник: http://www.dal.by/news/169/25-12-17-4/
Автор: Роман