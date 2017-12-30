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Эксперты показали на примере фото, как быстротечно время
Эксперты решили продемонстрировать, что время быстротечно, и это та вещь, которую нельзя удержать. Соответствующую подборку составил иностранный онлайн-ресурс Boredpanda.

Эксперты показали на примере фото, как быстротечно время


Как пояснили авторы вышеупомянутой подборки, посредством своих примеров они надеялись показать общественности, насколько стремительно меняется то, за чем люди привыкли наблюдать каждый день. Эти трансформации могут казаться едва заметными, поскольку происходят у человека на глазах, и очевидную разницу имеется возможность наблюдать, только если сравнить одну и ту же вещь, объект или человека спустя определенный отрезок времени.

Эксперты показали на примере фото, как быстротечно время

Эксперты показали на примере фото, как быстротечно время

Эксперты показали на примере фото, как быстротечно время

Эксперты показали на примере фото, как быстротечно время


В большинстве своем увлекательная, но несколько печальная подборка представляет собой кадры до и после, либо же демонстрирует сравнение каких-то вещей, порой самых неожиданных. Кроме того, некоторые кадры показывают, каким оказывается долгосрочное воздействие какого-либо фактора или раздражителя на один предмет. Всего в перечне оказались свыше 40 разного рода снимков, способных поразить.
Автор: Марина Вебер
Сегодня, 06:30
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