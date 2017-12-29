В Минске водитель отказался пропустить очередь авто и вынудил других сдавать задом
В Минске водитель принудил очередь из авто ехать на задней передаче. Соответствующее видео опубликовал один из людей, который выразил недовольство принципиальностью водителя, строго соблюдающего ПДД и отказывающегося проехать несколько метров назад, чтобы пропустить других водителей.
Один из местных жителей связался со СМИ, рассказав о ситуации рядом с бизнес-центром «Каменногорский».
«Это случилось 29 декабря приблизительно в полдень. Водитель (на вид парень 20-25 лет) отказался отъехать на 2 м назад. Его уговаривали подвинуться, однако в итоге пришлось сдвигаться всей очереди, которая по кривой сдавала задним ходом», — заявляет очевидец.
На видео можно заметить, что на автодороге расположено авто марки Ford. У него включены фары и работают дворники, однако транспортное средство не двигается. Во встречном направлении выстроилась очередь из иных авто, которые не могут объехать транспорт принципиального водителя.
Один из местных жителей связался со СМИ, рассказав о ситуации рядом с бизнес-центром «Каменногорский».
«Это случилось 29 декабря приблизительно в полдень. Водитель (на вид парень 20-25 лет) отказался отъехать на 2 м назад. Его уговаривали подвинуться, однако в итоге пришлось сдвигаться всей очереди, которая по кривой сдавала задним ходом», — заявляет очевидец.
На видео можно заметить, что на автодороге расположено авто марки Ford. У него включены фары и работают дворники, однако транспортное средство не двигается. Во встречном направлении выстроилась очередь из иных авто, которые не могут объехать транспорт принципиального водителя.
Автор: Валерий Антонов