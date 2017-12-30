“Дом-2”: Елена Степунина продолжает бороться с раком
Известная по скандальном телешоу “Дом-2” Елена Степунина рассказала поклонникам о своей борьбе с раком. Откровенное заявление теледива сделала для онлайн-журнала, посвященного вышеупомянутому проекту.
Елена Степунина призналась, что пока не может сказать ничего конкретного. Она чувствует себя лучше, и, кажется, идет на поправку, но при этом она все еще нездорова “на бумагах”. Какое лечение ожидает ее дальше, звезда “Дом-2” узнает уже в январе, а пока у нее есть возможность немного отдохнуть, ведь ни на что повлиять она не может. “Если все будет хорошо, то через 3 месяца будет еще обследование”, — уточнила Елена Степунина, но при этом не стала раскрывать какие-либо дополнительные подробности.
Поклонники в комментариях под словами теледивы пожелали участнице телестройки скорейшего выздоровления, выражая надежду на то, что девушке все же удастся успешно побороть онкологию.
Ранее Кристина Дерябина откровенно рассказала общественности об избиениях со стороны гражданского супруга.
Елена Степунина призналась, что пока не может сказать ничего конкретного. Она чувствует себя лучше, и, кажется, идет на поправку, но при этом она все еще нездорова “на бумагах”. Какое лечение ожидает ее дальше, звезда “Дом-2” узнает уже в январе, а пока у нее есть возможность немного отдохнуть, ведь ни на что повлиять она не может. “Если все будет хорошо, то через 3 месяца будет еще обследование”, — уточнила Елена Степунина, но при этом не стала раскрывать какие-либо дополнительные подробности.
Поклонники в комментариях под словами теледивы пожелали участнице телестройки скорейшего выздоровления, выражая надежду на то, что девушке все же удастся успешно побороть онкологию.
Ранее Кристина Дерябина откровенно рассказала общественности об избиениях со стороны гражданского супруга.
Автор: Марина Вебер