Актуальные новости
Московское время
:
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017
exclusive / Шоу-бизнес

“Дом-2”: Елена Степунина продолжает бороться с раком
Известная по скандальном телешоу “Дом-2” Елена Степунина рассказала поклонникам о своей борьбе с раком. Откровенное заявление теледива сделала для онлайн-журнала, посвященного вышеупомянутому проекту.

“Дом-2”: Елена Степунина продолжает бороться с раком


Елена Степунина призналась, что пока не может сказать ничего конкретного. Она чувствует себя лучше, и, кажется, идет на поправку, но при этом она все еще нездорова “на бумагах”. Какое лечение ожидает ее дальше, звезда “Дом-2” узнает уже в январе, а пока у нее есть возможность немного отдохнуть, ведь ни на что повлиять она не может. “Если все будет хорошо, то через 3 месяца будет еще обследование”, — уточнила Елена Степунина, но при этом не стала раскрывать какие-либо дополнительные подробности.

Поклонники в комментариях под словами теледивы пожелали участнице телестройки скорейшего выздоровления, выражая надежду на то, что девушке все же удастся успешно побороть онкологию.

Ранее Кристина Дерябина откровенно рассказала общественности об избиениях со стороны гражданского супруга.
Автор: Марина Вебер
Сегодня, 05:30
Читайте также
Загрузка...
Собчак потратила на сбор подписей 3,65 млн рублей
Сирийские бойцы показали видеозапись эвакуации
Магнитная буря и снегопад накроют Петербург в
Порошенко подписал закон о бюджете Украины на
ЦИК рассмотрит жалобу Собчак на видеоролик
Навальный не признает выборы без конкуренции,
Верховный суд признал законным недопуск
В Сети появилось фото спецназовца Дениса
Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с
Эксперты: В новом году стоит готовиться к
В следующем году в Москве запустят 29 новых
В Подмосковье образовалась 20-километровая пробка
Добавление комментария
Последние новости
30.12, 17:34 Собчак потратила на сбор подписей 3,65 млн рублей
30.12, 17:25 СМИ опубликовали видеосюжет с места двойного убийства в
30.12, 17:12 Евгения Феофилактова удивила поклонников сексуальным
30.12, 17:04 Сирийские бойцы показали видеозапись эвакуации
30.12, 17:00 Магнитная буря и снегопад накроют Петербург в Новогоднюю
30.12, 16:50 Порошенко подписал закон о бюджете Украины на 2018 год с
30.12, 16:45 На востоке Москвы застрелили мужчину и ранили женщину
30.12, 16:33 ЦИК рассмотрит жалобу Собчак на видеоролик «Единой
30.12, 16:22 Самолет, следовавший из Грузии в Грецию, совершил
30.12, 16:10 В Приморье на улице неизвестный зарезал влюблённую пару
30.12, 16:00 Навальный не признает выборы без конкуренции,
30.12, 15:50 Гарик Харламов подарил дочери цветы на вырост
30.12, 15:40 Седан Toyota Camry нового поколения получил высшие
30.12, 15:30 В Волгоградской области пьяный водитель сбил группу
30.12, 15:20 Верховный суд признал законным недопуск Навального на
30.12, 15:10 Сергей Шнуров в стихах поздравил подписчиков с
30.12, 15:00 В Сети появилось фото спецназовца Дениса Портнягина,
30.12, 14:50 В Петербурге с ранениями госпитализирован активист
30.12, 14:40 «Дом-2»: Странное фото Ольги Бузовой с подругой
30.12, 14:30 В Москве ввели план «Перехват» после убийства человека