Голосовой помощник «Алиса» забавно исполнил музыкальный альбом из поисковых запросов интернет-пользователей
На веб-сайте «Яндекс.Музыка» появился музыкальный альбом, композиции из которого исполнены виртуальным голосовым помощником «Алисой». В него вошли песни, написанные посредством нейросети на базе поисковых запросов уходящего года.
Для того чтобы облачить фразы в рифмованные строки, использовался так называемый поэтический алгоритм. Некоторые формулировки, наложенные на современный бит, получились весьма забавными, а сами песни – приятными к прослушиванию. Особо насмешили интернет-пользователей такие словосочетания в музыкальном исполнении голосового помощника «Алисы», как «евший шпинат моряк», «спиннер из картона», «проверка на надёжность хайпа», «к чему роет яму собака», «смешные фото для котят» и многое другое.
Помимо этого, компания «Яндекс» анонсировала создание отдельного сайта, где интернет-пользователи смогут просматривать персональные видеоролики, приуроченные к Новому году.
Ранее «Актуальные новости» сообщали о том, что «Алиса» играет в 5 игр, но не включает в нужное время будильник.
Для того чтобы облачить фразы в рифмованные строки, использовался так называемый поэтический алгоритм. Некоторые формулировки, наложенные на современный бит, получились весьма забавными, а сами песни – приятными к прослушиванию. Особо насмешили интернет-пользователей такие словосочетания в музыкальном исполнении голосового помощника «Алисы», как «евший шпинат моряк», «спиннер из картона», «проверка на надёжность хайпа», «к чему роет яму собака», «смешные фото для котят» и многое другое.
Помимо этого, компания «Яндекс» анонсировала создание отдельного сайта, где интернет-пользователи смогут просматривать персональные видеоролики, приуроченные к Новому году.
Ранее «Актуальные новости» сообщали о том, что «Алиса» играет в 5 игр, но не включает в нужное время будильник.
Автор: Воробьева Алина