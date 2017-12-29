Террористы "Исламского государства" продают находившихся в рабстве детей езидов
СМИ пообщались с девочками-езидками, которые находились в плену у боевиков террористической группировки «Исламское государство» (в РФ запрещена по решению Верховного суда). В сюжете сообщается, что некоторых из них удается выкупить или похитить у экстремистов. Последние запрашивают в качестве выкупа суммы в $10-$15 тысяч.
Самих детей убеждают, что после возвращения домой их ждет смерть от рук родных. Представитель спасательной группы отмечает, что некоторых детей возрастом 10-12 лет захватывали в плен, а после регулярно насиловали на протяжении нескольких лет. Отдельные девочки продавались и дарились террористами друг другу порядка 15 раз за этот период.
Помимо этого, на некоторых детей-езидов оказывалось психологическое давление, по итогам которого их превращали в смертников. Рабов боевиков начинают продавать после того, как члены «Исламского государства» начали сбегать в Турцию. Вырученные денежные средства они используют для отправки в свои страны. На сегодня остается неизвестным местоположение нескольких тысяч езидов.
Самих детей убеждают, что после возвращения домой их ждет смерть от рук родных. Представитель спасательной группы отмечает, что некоторых детей возрастом 10-12 лет захватывали в плен, а после регулярно насиловали на протяжении нескольких лет. Отдельные девочки продавались и дарились террористами друг другу порядка 15 раз за этот период.
Помимо этого, на некоторых детей-езидов оказывалось психологическое давление, по итогам которого их превращали в смертников. Рабов боевиков начинают продавать после того, как члены «Исламского государства» начали сбегать в Турцию. Вырученные денежные средства они используют для отправки в свои страны. На сегодня остается неизвестным местоположение нескольких тысяч езидов.
Автор: Валерий Антонов