При взрыве гранаты в ночном клубе в Колумбии пострадали более 30 человек
В одном из ночных клубов на территории Колумбии произошел взрыв гранаты. В результате инцидента, по данным иностранных СМИ, различные ранения получили более 30 граждан.
Согласно имеющимся данным, отмечен инцидент в пятницу 29 декабря в одном из клубов на территории муниципалитета Каукасия. Сперва сведения об этом предоставлялись массмедиа, но впоследствии информацию подтвердил местный глава Оскар Анибаль Суарес. В эфире радиостанции последний рассказал, что в результате взрыва травмы получили по меньшей мере 31 человек, и, кроме того, 11 из них сейчас остаются в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказана необходимая помощь, многих пришлось госпитализировать.
Полиция Колумбии после инцидента произвела арест двух человек, а именно мужчины, бросившего гранату, а также женщины, принесшей опасный предмет в ночной клуб. Позже выяснилось, что задержанный гражданин являлся наемным убийцей одной из местных банд. Сейчас по факту указанного происшествия начата соответствующая проверка.
Согласно имеющимся данным, отмечен инцидент в пятницу 29 декабря в одном из клубов на территории муниципалитета Каукасия. Сперва сведения об этом предоставлялись массмедиа, но впоследствии информацию подтвердил местный глава Оскар Анибаль Суарес. В эфире радиостанции последний рассказал, что в результате взрыва травмы получили по меньшей мере 31 человек, и, кроме того, 11 из них сейчас остаются в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказана необходимая помощь, многих пришлось госпитализировать.
Полиция Колумбии после инцидента произвела арест двух человек, а именно мужчины, бросившего гранату, а также женщины, принесшей опасный предмет в ночной клуб. Позже выяснилось, что задержанный гражданин являлся наемным убийцей одной из местных банд. Сейчас по факту указанного происшествия начата соответствующая проверка.
Автор: Марина Вебер